शिमला: हिमाचल प्रदेश बारिश (Snowfall in Himachal) और बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है. जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बर्फबारी के चलते प्रदेश में 136 सड़कें अवरुद्ध (Roads closed due to snowfall) हो गई हैं. वहीं, आज प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि आठ और नौ दिसंबर को कई क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान भी है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि बुधवार को दोबारा से बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट आई है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल (Weather update Himachal) ने कहा कि सोमवार को कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है. जिससे तापमान में भी गिरावट आई है.

सोमवार को बारालाचा में 90, कुंजुम दर्रा में 80, रोहतांग दर्रा में 75, कोकसर में 60, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में 45, सिस्सू में 45, सोलंगनाला में 20, नारकंडा में 8, खड़ापत्थर में 7 और मनाली में 2 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है. केलांग, कुफरी और कल्पा में (Temperature in Himachal) तापमान शून्य से नीचे चला गया है. केलांग में -3.4 , कुफरी में -1.0, कल्पा में -0.2 और मनाली में तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

बर्फबारी के चलते प्रदेश में 136 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति (Roads closed due to snowfall) में बंद रही. जबकि 127 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बन्द हो गई हैं. इसके अलावा मंडी में भी छह सड़कें अवरुद्ध हैं.

समुद्र तल से 11966 फीट ऊंचाई पर स्थित सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर सीजन की तीसरी बर्फबारी (Snowfall on Churdhar Peak) दर्ज की गई है. सोमवार दोपहर तक चोटी पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा. वहीं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चूड़धार यात्रा पर प्रशासन की ओर से आगामी 15 अप्रैल तक पूर्णतयः रोक (Churdhar trekking banned) लगा दी गई है. मगर पर्यटकों का रोक के बावजूद भी (Tourists are going on Churdhar Peak) चूड़धार के लिए जाना नहीं रुक रहा है. लोग माइनस डिग्री सेल्सियस के बीच चूड़धार यात्रा पर निकल रहे हैं.

लाहौल-स्पीति में बर्फबारी (snowfall in lahaul spiti) के बाद जहां पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढंक गई है, वहीं बर्फबारी की वजह से मनाली-केलांग सड़क मार्ग पर भी सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई (road closed in himachal) है. घाटी के भीतरी इलाकों में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन बर्फ अधिक होने के चलते सड़कों पर वाहन भी फिसल रहे हैं.

वहीं, पहाड़ों की रानी शिमला में भी बर्फबारी हुई है. सोमवार को बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रिज पर मस्ती करते नजर आए. बर्फबारी होने से तापमान (temperature in himachal pradesh) में भी कमी आई है और ठंड में भी इजाफा हुआ है.

