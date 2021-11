शिमला: कोरोना के आए नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हिमाचल में अर्लट जारी कर दिया (Omicron variant Alert in Himachal) गया है. सभी जिलों के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है कि इस नए वेरिएंट को लेकर किसी भी तरह की लापवाही न बरती जाए. अगर किसी भी जिला में इस नए वेरिएंट का मामला आता है, तो एकदम तैयार रहें. ऐसे में जिला के जिलाधीश व सीएमओ को सर्तक रहना (Health department alert in Himachal) होगा. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सभी को सर्तक रहने को कहा है. ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक (Health Secretary on Omicron variant ) माना जा रहा है. हालांकि अभी हिमाचल में इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है.

यह कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट है. पहले भी हिमाचल में डेल्टा प्लस व डेल्टा स्ट्रेन (Delta Plus varient in Himachal) के मामले सामने आए थे. ऐसे में अब लोगों को भी नए वेरिएंट से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी. वहीं, प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के संक्रमित आने का सिलसिला अभी भी जारी है. सोमवार को 3 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं. स्कूली बच्चों में बिलासपुर से 1, कांगड़ा से 1 और ऊना से 1 बच्चा शामिल है.

जब से स्कूल खूले हैं, तब से लेकर अभी तक 593 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके है. वहीं, सोमवार को प्रदेश में 3 स्कूली बच्चे सहित 90 नए पॉजिटिव मामले आए हैं. इनमें बिलासपुर 1, चंबा 3, हमीरपुर 16, कांगड़ा 25, मंडी 20, शिमला 20, सोलन 2 और ऊना में 5 लोग पॉजिटिव आए हैं. अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,27,093 पहुंच गया है. (Corona caes in Himachal) वर्तमान में 824 कोरोना संंक्रमितों का उपचार चल रहा है.

वहीं, अभी तक 2,22,422 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं और एक दिन के अंदर 61 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में अभी तक कुल 38,58,455 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 36,31,362 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. जबकि 3830 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है. सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 5071 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 4985 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है.

बता दें कि शिमला जिला में कोरोना (Corona cases in Himachal) के 20 नए पॉजिटिव मामले आए हैं. इनमें रोहड़ू 2, टिक्कर 7, आईजीएमसी 1, एमएच 4, ढली 1 और संजौली का 1 व 4 अन्य क्षेत्रों के मामले शामिल है. अब जिला में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 27889 पहुंच गया है. वहीं, जिला में 181 मरीजों का उपचार चल रहा है और 27,056 मरीज कोरोना से जंग (Total deaths due to covid in Himachal) जीत चुके हैं और एक दिन के अंदर 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं. जबकि जिले में अब तक 648 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

