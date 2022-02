शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी (snowfall in himachal) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. कई मार्गों पर आवाजाही (road closed in shimla) बाधित है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने शनिवार को सरकारी दफ्तरों में अवकाश (government holiday in shimla) घोषित किया है. इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मात्र आपातकालीन सेवाओं के विभागों में यह अवकाश मान्य नहीं होगा. राजधानी शिमला में सड़कों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है. दोपहर तक ही सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जा सकता है.

शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी (dc shimla on weather) ने कहा कि जिला में दो दिन काफी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सड़कें बन्द हैं. सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और दोपहर तक वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है. ऐसे में शिमला में शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है.

