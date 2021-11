शिमला: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल(Former Chief Minister Prem Kumar Dhumal) को शिमला के सर्किट हाउस में आवंटित कमरा (Room not found in Circuit House) नहीं मिला. प्रदेश सरकार ने स्टेट गेस्ट घोषित किए पूर्व सीएम को सर्किट हाउस में कमरा नंबर 701 अलॉट (Room No. 701 Allot) किया था. बाकायदा जीएडी ने ये कमरा उनके लिए रखा था, लेकिन धूमल जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्हें वहां पर कमरा नहीं (Prem Kumar Dhumal did not get room in Circuit House) मिला.

जीएडी विभाग शिमला (GAD Department Shimla) ने फोन पर इस कमरे को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए रखने के निर्देश दिए, लेकिन पर्यटन विभाग निगम (tourism department corporation himachal) ने अन्य कमरों के साथ इस कमरे को भी अपने अधिकारियों के लिए बुक कर दिया. पर्यटन विभाग निगम के अधिकारियों के द्वारा स्वयं आवंटित कर दिया गया, जबकि पर्यटन निगम के अधिकारी स्वयं इन कमरों को आवंटित नहीं कर सकते थे.

ऐसे में जीएडी ने पर्यटन निगम से जवाब तलब किया (Seek reply from tourism department) और पत्र लिख कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. उनसे पूछा गया है कि ऐसा उल्लंघन आखिर क्यों हुआ. क्यों न इसके खिलाफ अनुशासनहीनता कार्रवाई की जाए. इसके साथ राजकीय अतिथि को जीएडी के चार वीआईपी कमरे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. जीएडी ने कमरा संख्या 701 से 708 ,602,603 ओर 501 को आरक्षित रखा था.

