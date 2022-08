शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटो से हो रही बारिश कहर बन कर बरस रही (Heavy Rain in Himachal) है. जिससे पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पिछले 24 घंटो से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से भूस्खलन (Landslide in Himachal), मकान ढहने, डंगा गिरने और बादल फटने आने के मामले सामने आ रहे हैं. अब जिला शिमला के उपमंडल चौपाल में भी वीरवार को भारी बारिश हुई (Heavy Rain in Shimla) है. जिससे नेरवा बाजार में पुराना बस स्टैंड के नजदीक से होकर बहने वाले नाले में बाढ़ आ (Flood in Shimla) गई.

शिमला में बाढ़ आने से नालों में बही गाड़ियां: नाले में बाढ़ आने से तीन कारें और एक पिकअप पानी में बह गई, जबकि एक कार और एक बोलेरो जीप नाले के बहाव में फंस (Vehicles stuck in drain in shimla) गई. नाले के बहाव में फंसी गाड़ियों को लोगों ने जंजीरों से बांध कर फिलहाल सुरक्षित कर लिया है. बीती रात तेज बारिश के चलते नाले में अचानक मलबे के साथ भयंकर बाढ़ आ गई. इस बाढ़ ने नाले के किनारे खड़े वाहनों को अपने चपेट में ले लिया. बढ़ का रूप इतना रौद्र था कि दो करें तो नाले पर बनी पुलिया को क्रॉस कर करीब साढ़े तीन सौ मीटर आगे तक बह गई.

राहत व बचाव कार्य शुरू: वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है और एक पिकअप को नाले से बाहर निकाल लिया है. इसके अलावा सड़क और बाजार मलबे में तब्दील हो गया है. बता दें कि प्रदेश भर में बारिश ने तांडव मचाया है. जिला चंबा, कुल्लू और मंडी में जगह-जगह बादल फटने ओर नदियों नालों के उफान पर होने से जान-माल का नुकसान हुआ है. मौसम विभाग की ओर से 13 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया (Himachal Weather Update) है.

