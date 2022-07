किन्नौर: जिला किन्नौर में आज सुबह हुई हल्की बारिश के चलते टापरी के समीप पागल नाले में एक बार फिर मलबा (Flood In Pagal Nala of Kinnaur) आ गया. जिसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 बाधित हो गया है. सड़क पर मलबा आने के चलते सड़क के दोनों किनारे वाहन फंस हुए हैं. हालांकि प्रशासन लगातार सड़क बहाली के कार्य में जुटा हुआ है. लेकिन मलबा काफी होने से प्रशासन को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं.

मलबे के सड़क पर आने से किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस जवानों ने भी सड़क के दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया है. ताकि मलवे की चपेट में आने से किसी के जानमाल का नुकसान न हो. इसी हफ्ते में ये दूसरी बार है जब पागल नाले में मलबा आया हो. बीती 12 जुलाई को भी पागल नाले में मलबा आया था, जिसमें कुछ वाहन मलबे की चपेट में आ गए थे. अब दोबार यहां पर मलबा आने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 बाधित हुआ है.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. किन्नौर की बात करें तो यहां बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे मे कभी भी पहाड़ों से भूस्खलन (Landslide in Himachal) हो रहा है या नाले में बाढ़ आ रही है. प्रशासन ने भी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऐतिहात बरतने की सलाह दी है, ताकि किसी के जान माल का नुकसान न हो.