चुनावी संग्राम: आज आएंगे नतीजे, यूपी पर टिकी सबकी निगाहें, ईटीवी भारत पर देखें रिजल्ट LIVE

करीब दो महीने तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद आज मतगणना शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए. लेकिन राजनीतिक दिग्गजों की सबसे अधिक रूचि यूपी को लेकर है. एग्जिट पोल ने सभी विपक्षी पार्टियों की धड़कनें तेज कर दी हैं. क्या योगी फिर से सीएम बनेंगे, या फिर अखिलेश का दांव काम करेगा, हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है. पांच राज्यों में कुल 690 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में अधिक निवेश के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को किया सरल: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में उद्योग (Industries in Himachal) लगाने की प्रदेश सरकार प्रक्रिया को जितना हो सके उतना सरल कर रही है. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य में दो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (Ground breaking ceremony in Himachal) करने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैकिंग सुधारने में भी सफल रहा है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल सम्पर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राकेश जम्वाल के सवाल पर बोले सीएम, नकारात्मक रुख अपना रहे बीबीएमबी के अधिकारी

बजट सत्र में प्रश्नकाल (Himachal assembly budget session) के दौरान सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल (Sundernagar MLA Rakesh Jamwal) के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) का हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के प्रति नकारात्मक रुख है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अब बोर्ड के चेयरमैन सहित अन्य अधिकारियों को शिमला में बुलाकर बैठक की जाएगी. प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट से कोई वर्ग खुश नहीं, कर्ज लेकर घी पिलाने का किया जा रहा काम: विक्रमादित्य सिंह

सदन में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते लेते हुए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना (Vikramaditya Singh accuses jairam government ) साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट से कोई भी वर्ग खुश नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि कर्मचारियों को एरियर कब तक जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पिलाने का काम कर रही है. उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाना लाजमी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा ने नहीं कांग्रेस ने हिमाचल को कर्ज में डुबोया: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

विपक्ष द्वारा हिमाचल को कर्ज में डुबोने के आरोपों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 4 साल में सीमा से कम कर्ज लिया है. जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हर बार सीमा तक कर्ज लिया (Congress drowned Himachal in debt) है. सीएम ने आयुष डॉक्टरों के 200 और फार्मासिस्ट के 100 पद भी भरने की घोषणा की. इसके अलावा विधायक प्राथमिकता में आने वाले समय में टनल का भी जिक्र कर सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बजट पर मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष नाखुश, सदन से वॉकआउट करते हुए बजट को बताया झूठ का पुलिंदा

हिमाचल विधानसभा बजट पर चर्चा के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने विधायकों के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबोने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आय घट गई, खर्चे बढ़ गए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में सस्ते पानी पर राजनीति, मदन ठाकुर बोले- सरकार पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस शहर की जनता से मांगे माफी

सोलन में भाजपा मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए 100 रुपये में पानी का बिल देने का वादा किया (Solan BJP Mandal targets congress) था. उन्होंने कहा कि एक वर्ष बीत चूका है लेकिन अभी तक कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है, जो साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना अंतर है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लोकल रूटों पर रविवार को बसें नहीं चलने से जनता परेशान, बे'बस' लोग टैक्सियों में सफर करने को मजबूर

करसोग में कई लोकलों रूटों पर रविवार को एचआरटीसी की बसें नहीं चलने से लोगों की परेशानी (bus service on local routes in Karsog) बढ़ गई है. दरअसल करसोग मुख्यालय में स्थित विभागों में कार्य कर रहे बहुत से कर्मचारी शनिवार को घर जाते हैं. ऐसे में कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंच सकें, इसके इसके लिए कर्मचारियों को रविवार को टैक्सी करके मुख्यालय पहुंचना पड़ता है. वहीं, करसोग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक (Regional Manager of Karsog Depot) का कहना है कि रविवार को सवारियां कम होती हैं, इसी वजह से लोकल रूटों पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस ने शुरू की 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' नारे के साथ वीडियो प्रतियोगिता, जानें कैसे लें भाग

हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज 'मैं भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं' के नारे (Ladki hun Lad sakti hun campaign) के साथ वीडियो प्रतियोगिता अभियान का शुभारंभ कर दिया. प्रदेश महिला कांग्रेस मामलों की प्रभारी नीतू वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में इसका शुभारंभ किया. नीतू वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी (Congress Committee General Secretary Priyanka Gandhi) ने देश की महिलाओं विशेष तौर पर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लगातार दूसरे दिन हिमाचल में कोरोना से नहीं गई एक भी जान, एक्टिव केस 488

स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल में कोरोना के आज 58 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक्टिव केस 488 (corona active case in himachal) रह गए हैं. वहीं, राहत की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई हैं. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,105 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

