ठियोग: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में आग की घटनाओं से हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है और लोगों की जीवन भर की कमाई राख हो जाती है. ऐसा ही कुछ आज देखने को सामने आया. जब ठियोग उपमंडल बासाधार पंचायत के कराई गांव (Karai village of Theog Shimla) में अचानक से लकड़ी के मकान में आग भड़क उठी यह आग इतनी भयानक थी कि लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए. वहीं, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

पुराने लकड़ी के मकानों में आग लगने (fire in Theog Karai village) से दो परिवार बेघर हो गए हैं. आग लगने की सूचना (Fire incident in Theog of Himachal) एसडीएम को भी दी गई. जिसके बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा, लेकिन सड़क न होने की वजह से गाड़ी घर तक नहीं जा पाई. हालांकि कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया.

वहीं, स्थानीय लोगों ने अभी आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन पुराने लकड़ी के मकान में आग (Fire damage in Theog) इतनी भयानक तरीके से फैली कि इसे काबू करना मुश्किल हो गया. देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया और सूचना मिलते ही गांव के लोग भी वहां पर पहुंचे और प्रशासन की ओर से फौरी राहत भी भेजी गई है.

ठियोग के कराई गांव में भीषण आग

इसके साथ ही लोगों ने जल्द ही बेघर परिवारों को किसी दूसरे मकान में शिफ्ट करने की मांग की है. जिससे सर्दियों के मौसम में कहीं बाहर रहने को मजबूर न होना पड़े. इस आग की घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. आग की चिंगारी भड़कने के बाद लोग बाहर निकले और उन्होंने अपने पशुओं को भी खोल दिए. जिससे किसी मवेशी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा. एसडीएम ठियोग सौरभ जस्सल ने पटवारी को भेजकर बचाव कार्यों के साथ राहत राशि भी प्रदान की है और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है.

