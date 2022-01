ठियोग: शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के तहत गुम्मा (Gumma in Theog Sub Division) के नजदीक पानी के पम्प हाउस सैंज के पास सोमवार को दिन के समय आग भड़क गई. हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया (Fire Incident at Sainj Pump House) है, लेकिन, यह अग्निकांड इतना भयंकर था कि इसका धुआं दो-तीन किलोमीटर के दायरे में फैल गया था. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लोग पंप हाउस के पास लगी इस आग को देख घबरा गए.

दरअसल ये आग पंप हाउस के बाहर रखे (The fire broke out in Gumma) रबड़ की पाइपों में लगने के कारण भड़की. जिसे देख वहां काम करने वाले कर्मचारी भी घबरा गए और पानी के बड़े-बड़े टैंक नजदीक होने के बावजूद भी कोई आग को समय रहते काबू नहीं कर पाया. कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई. वहीं, इस अग्निकांड के कारण 30 से 40 बड़ी रबड़ की पाइपें जलकर राख हो गईं.

वहीं, लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को (Fire Incident in Theog) भी दी, जिसके बाद फायर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. हालांकि इस अग्निकांड में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ हैं, लेकिन आग के लगने के बाद उठे धुएं ने लोगों को परेशानी में जरूर डाल दिया था. बहरहाल आग किन कारणों से लगी है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है.

