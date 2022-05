रामपुर: शिमला जिले का रामपुर में आए दिन आग लगने की घटनाएं (Fire Incident in Rampur) सामने आ रही हैं. शुक्रवार को आनी खण्ड की फनौटी पंचायत के फनौटी गांव में दोपहर बाद 8 कमरों का दो मंजिला मकान जलकर राख (Fire broke out in a two storey house in Rampur) हो गया. गनीमत यह रही कि समय रहते आग में जलने से पशुओं को बचा लिया गया.



वहीं, फनौटी पंचायत के प्रधान दौलत चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मकान उगम राम और उनके भाइयों का लकड़ी का बना हुआ पुराना मकान था. जिसे गौशाला, अनाज और सब्जी आदि रखने के लिए गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. उन्होंने बताया कि मकान में आग दोपहर करीब 12 बजे लगी और मकान को अपनी चपेट में ले लिया. मकान में रखा जौ, गेहूं, लहसुन आदि फसलें जलकर राख हो गयी. आशंका जताई जा रही है कि अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है. वहीं, तहसीलदार आनी दिलीप शर्मा ने बताया कि प्रशासन की टीम मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रही है और प्रभावित लोगों को जल्द राहत राशि भी प्रदान करेगी.

बता दें कि फायर सीजन में अभी तक डेढ़ माह में भीतर प्रदेश में 1517 केस दर्ज किए जा चुके हैं. जिनमें 12704 हेक्टेयर वन भूमि जलकर पूरी तरह से राख हो गई है. डेढ़ महीने के भीतर 3 करोड़ रुपये का नुकसान वन विभाग को पहुंचा है. हालांकि, वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसके साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बीटों पर विशेष टीमें कार्यरत हैं और सूचना मिलते ही स्पॉट पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

