शिमला: राजधानी के उपनगर कसुम्पटी में लोगों को डिजिटल बैकिंग के बारे में जानकारी (Digital Banking Tips in Shimla) दी गई. मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा ने दो स्थानों परिमहल और मेहली में नाबार्ड की तरफ से प्रायोजित वित्तीय साक्षरता शिविर का (Financial Literacy Camp in Kasumpti)आयोजन किया. इस दौरान कार्यकारी सहायक निधि शर्मा और पारुल चौहान ने उपस्थित लोगों को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी. वहीं, लोगों को बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों, खाते में पैसा जमा करने और बैंक की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही ऋण योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई.

इस दौरान लोगों को ऋण को सही समय पर वापस लौटने पर मिलने वाले लाभों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, ताकि लोग तय समया में ऋण चुकाकर सरकार की तरफ से ब्याज पर दिए जाने वाले अनुदान का फायदा उठा सके. कार्यकारी सहायक निधि शर्मा और पारुल चौहान ने बताया कि बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा. बैंक के माध्यम लेन -देन सुरक्षित है. इसलिए लोगों को बैंक के माध्यम से ही अपना लेन -देन करना चाहिए. उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए समय -समय पर इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता. इन शिविरों के माध्यम से लोगों को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ बैंक की तरफ से आरंभ की गई योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है.

