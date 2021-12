धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का ( Himachal Assembly Winter Session 2021) आज पांचवा दिन (fifth day of himachal assembly winter session) है. आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं. सीएम जयराम ठाकुर आज सदन में मौजूद रहेंगे. आज विधानसभा परिसर में सीएम जयराम ठाकुर और विधआनसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार पौधारोपण करेंगे. इस अवसर पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे

तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष (fourth day of hp vidhansabha 2021) ने सदन में जमकर हंगामा किया. प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर (point of order) के तहत पर्यटन विभाग (tourism department himachal) की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए. विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया.

जयराम सरकार पर निशाना(mukesh agnihotri attacks on jairam) साधते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (leader of opposition mukesh agnihotri) ने कहा कि 200 करोड़ रुपये एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां (tourism properties in himachal) सरकार ने बनाई. उसके बाद इन संपत्तियों को सरकार ने निजी हाथों में कौड़ियों के दाम बेच रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब एक बार फिर से सरकार निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए संपत्तियों को बेचने जा रही है, जिसे विपक्ष बेचने नहीं देगा. अगर भाजपा सरकार संपतियां बेचती हैं तो 6 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी सौदे को निरस्त किया जाएगा और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा.

वहीं, युवा कांग्रेस ने भी जमकर हंगामा किया. विधानसभा का घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता (Clashes between Youth Congress and police) जैसे ही जोरावर स्टेडियम से विधानसभा की ओर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं (Youth Congress in Dharamsala) ने पुलिस को धक्का दे दिया. जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया. जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता (Youth Congress workers injured) यदोपति ठाकुर घायल हो गए हैं और उन्हें 108 एंबुलेंस के माध्यम से धर्मशाला जोनल अस्पताल भेजा गया है.

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे युकां के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, यदोपति ठाकुर घायल