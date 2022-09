शिमला: (Farmers and gardeners conference organized in Shimla) हिमाचल प्रदेश के 100 साल से अधिक पुराने सेब उत्पादन के इतिहास में नई इबारत लिखी जा रही है. समय की मांग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी सघन बागवानी पर जोर दिया जा (Emphasis on apple in Himachal) रहा है. राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना शुरू की है. इस परियोजना में विदेश से सेब के 30 लाख पौधे आयात किये गए. परियोजना के तहत बागवानी विभाग ने प्रदेश में 6 हजार हेक्टेयर जमीन पर सेब का घना पौधारोपण किया है.

यानी बागवानों को 6 हजार हेक्टेयर जमीन में हाई डेंसिटी (High Density Plantation in Himachal) प्लांटेशन के मदद की है. सेब के जिन पुराने बागीचों में परंपरागत किस्में लगी थीं .वहां 8800 हेक्टेयर जमीन पर नए पौधे लगाए जा चुके हैं. मंगलवार को शिमला में किसानों बागवानों और कृषि से जुड़े अन्य वर्गों को परियोजना की जानकारी के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया.



सम्मेलन में बागवानी और जलशक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि 1066 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रही है. इस परियोजना के तहत शीतोष्ण फलों विशेषकर सेब और गुठलीदार फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इस परियोजना में बीज से लेकर बाजार यानि पौधारोपण से लेकर पौधों की देखभाल, सिंचाई, स्टोरेज, मूल्यवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है. बागवानी क्षेत्र की इस पूरी श्रृंखला में बागवानों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है.



बागवानी सचिव ने बताया कि इस परियोजना के तहत सेब के 30 लाख पौधे आयात किए गए. एक निर्धारित अवधि तक विभिन्न केंद्रों पर रखने के बाद इन्हें रियायतों दरों पर बागवानों को वितरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक लगभग 20 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन पौधों से हिमाचल में सेब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा तथा इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी.

अमिताभ अवस्थी ने बताया कि एचपीएचडीपी से छूटे प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भी सरकार ने एचपी शिवा परियोजना (hp shiva project started) आरंभ की है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 7 जिलों में लिची, अमरूद और नींबू प्रजाति के फलों को बढ़ावा दिया जा रहा और इस परियोजना के भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं. बागवानी सचिव ने प्रदेश के किसानों-बागवानों से इन परियोजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.



इससे पहले एचपीएचडीपी के परियोजना निदेशक सुदेश मोक्टा ने मुख्य अतिथि, अन्य वक्ताओं तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और परियोजना के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों तथा उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एचपीएचडीपी के तहत अभी तक 272 क्लस्टरों में लगभग 6000 हेक्टेयर भूमि पर सेब का घना पौधारोपण किया जा चुका है, जबकि 8800 हेक्टेयर पुराने बागीचों में भी नए पौधे रोपे जा चुके हैं.

सिंचाई योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए 261 वाटर यूजर्स एसोसिएशनों का गठन (Formation of Water Users Associations) किया गया है तथा 30 फार्मर प्रोडयूसर कंपनियां भी बनाई जा चुकी. परियोजना के तहत 9 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया और आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा कोल्ड चेन से संबंधित आधुनिक सुविधाओं के लिए 15 इकाईयों के वित्त पोषण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है.