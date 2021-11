शिमला: पंजाब के बाद में शिमला में एक केबल नेटवर्क (cable network in shimla) के ऑफिस में ईडी ने छापेमारी (Enforcement Directorate raids on Cable Network) की है. ईडी की टीम करीब चार घंटों से रिकॉर्ड खंगाल रही है. केंद्रीय एजेंसियों के पास कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें करोड़ों रुपये की कैश ट्रांजेक्शन के जरिये टैक्स के रूप में भारी चोरी (Tax evasion through cash transactions) की गई है. ये टीमें जालंधर, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली से आई है.

छापेमारी को लेकर अभी पूर्ण गोपनीयता रखी जा रही है और कोई भी अधिकारी इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज कर रहा है. टीमों की ओर से कंपनियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो सूचनाएं विभाग को मिली है, उसे क्रॉस चेक करने का काम किया जा रहा है.

पंजाब में केबल नेटवर्कके ऑफिस में ईडी की छापेमारी के बाद शुक्रवार को शिमला स्थित कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी (ED raids in Himachal ) हुई है. ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. कार्यालय में किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है. करीब चार घंटे से ईडी के अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं. 7 लोगों की टीम चंडीगढ़ से आई है और सुबह 11.30 खलीनी कार्यालय में जांच में जुटी है. ईडी के अधिकारियों ने स्टाफ के कर्मचारियों के फोन ले लिए थे और दिन को खाना खाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाने दिया गया. अभी भी रेड जारी है.



बता दें कि केबल नेटवर्क पर केंद्रीय एजेंसी इफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की ओर से पंजाब में वीरवार सुबह को छापेमारी की गई थी. एक साथ पंजाब में आठ स्थानों पर की गई रेड में मुख्य रुप से पंजाब की प्रमुख केबल और ट्रांसपोर्ट कंपनी के परिसरों पर विभाग की टीमों द्वारा दबिश दी गई थी. बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में केबल नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सहित पंजाब की नामी कंपनियां (famous companies of punjab) शामिल हैं. यह छापेमारी भ्रष्टाचार से संबंधित बताई जा रही है.

