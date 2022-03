मंडी: शिमला राजकीय कन्या महाविद्यालय में गठित विद्युत क्लब द्वारा शिमला शहर में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया (Electricity club took out rally in Shimla)गया. इस रैली में महाविद्यालय में गठित विद्युत क्लब के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा शिमला के शहरी उपभोक्त्ताओं को विद्युत आपूर्ति संबन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई. पोस्टर/नारों के माध्यम से महाविद्यालय परिसर से यह रैली रिज में सम्पन्न हुई. विद्यार्थी, कर्त्वय निभाओं, अधिकार पाओं, बिजली बचत करो, विद्युत उपभोक्त्ता अपने अधिकारों को पहचानों नारों से लोगों को जागरूक कर रहे थे.



रैली में विद्युत क्लब की इन्चार्ज अरूनिता सक्सेना व महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकों ने विद्यार्थीयों का नेतृत्व किया. इस अवसर पर विद्युत क्लब द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए सूचनात्मक सामग्री भी आम जनता को वितरित की गई. रैली के विषयों को लेकर स्थानिय जनता ने भी रूची दिखाई और बच्चों से विद्युत के सफल उपयोग के बारे कई सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे. रैली में विद्यार्थीयों द्वारा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धि जानकारीयों में मुख्य रूप से विद्युत उपभोक्त्ताओं के कर्तव्य व अधिकारों का प्रचार किया गया. इस विद्युत क्लब का गठन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पब्लिक इंटरऐक्शन कार्यक्रम के तहत किया गया.

