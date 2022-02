शिमला: मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन करने (National Voter Awareness Competition) जा रहा है, जिसमें 25 जनवरी से 15 मार्च तक क्विज, वीडियो मेकिंग, गाना, पोस्टर डिजाइन और नारा लेखन की 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है. प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. प्रतियोगिता में 20 हजार से लेकर 2 लाख का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

शिमला में पत्रकार वार्ता कर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरसु ने (C Palrasu press conference) बताया कि इस प्रतियोगिता की थीम 'मेरा वोट मेरा भविष्य: वोट करने की शक्ति' (My vote is my future: power to vote) रखी गई है, ताकि 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक हो सकें और अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें.

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरसु.

उन्होंने बताया कि अभी तक 35 हजार लोगों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया (Voter Awareness Competition in Shimla) है. प्रतिभागी 18 भाषाओं में भाग ले सकते हैं. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को चुनाव आयोग की वेबसाइट में आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का मकसद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है.

