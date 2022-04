शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (Himachal Pradesh Police Headquarters) में सक्रिय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल संगठित अपराधों से जुड़े मामलों की जानकारी ईडी के साथ साझा (ED getting help from Himachal Police) कर रही है. हिमाचल पुलिस की मदद से ईडी ने 25 मामलों में एक्शन लिया है. शुरुआत में मानव भारती यूनिवर्सिटी में धांधली (Fraud in Manav Bharti University) से जुड़ी जांच के तथ्य ईडी के साथ शेयर किए गए.

बाद में ईडी ने तीन मामलों में 194 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की. हिमाचल पुलिस ने नारकोटिक्स, खनन व शराब माफियाओं से जुड़े मामलों की जांच के तथ्य ईडी के साथ शेयर किए हैं. ऐसे 25 मामलों में ईडी एक्शन ले रही है. हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू (Himachal Police DGP Sanjay Kundu) के अनुसार गबन के 2 मामले, नारकोटिक्स के छह मामले, जालसाजी व धोखाधड़ी के पांच मामले, अवैध शराब व खनन दोनों के मिलाकर 11 मामले व हत्या के प्रयास का एक मामला शामिल है.

उक्त मामलों में संगठित अपराध के गठजोड़ का खुलासा किया गया और 120 से अधिक आरोपियों की 65 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति की जांच की गई. ये मामले कानूनी कार्रवाई के लिए ईडी की दिए गए.



