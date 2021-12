शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन चरस व हेरोइन के साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी (Himachal Police campaign against drug) किया जा रहा है, फिर भी नशा तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला जिला शिमला का (Drugs smugglers arrested in shimla) है. पुलिस ने शिमला से एक और रामपुर से दो तस्करों को नशे की खेप के साथ पकड़ा है.

