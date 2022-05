शिमला: जिला शिमला में नशे के काले कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी (himachal police campaign against drugs) है. इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो 824 ग्राम अफीम के साथ नेपाली मूल के दो युवकों को (drug smugglers arrested in shimla ) गिरफ्तार किया है. एसपी शिमला (sp shimla on drug smuggling) मोनिका भुटुंगरू ने मामले की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक नशे की खेप के साथ सोलन से शिमला आ रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. पुलिस शोघी बैरियर के पास तलाशी के दौरान नेपाली मूल के दो युवकों को अफीक के साथ पकड़ा. तस्करों के पास से 2 किलो 824 ग्राम अफीम बरामद हुई है. मामले की जांच एएसआई सुल्तान सिंह कर रहे हैं. पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि तस्कर अफीम कहां से लेकर आए थे और इसकी डिलीवरी कहां पर होनी थी. पुलिस जिला शिमला में नशे के कारोबार में संलिप्त कुछ संदिग्धों से भी इस घटना को जोड़कर देख रही है. ऐसे में पुलिस की टीम शहर में अन्य जगहों पर भी दबिश दे सकती है.

