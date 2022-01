शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार लगातार बढ़ता (drug cases in himachal) जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासन के सहयोग से भले ही नशे के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग, खासकर युवा नशे की गर्त में फंसते जा रहे हैं. पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई भी कर रही है.

ताजा मामला जिला शिमला से सामने आया है. पुलिस ने भुट्टी (कुमारसैन) व मेहंदी (रोहड़ू) में दो अलग-अलग स्थानों से नशे की खेप (shimla police recovered charas) बरामद की है. पुलिस ने भुट्टी में दो व मेहंदी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार (drug smuggler arrested in shimla) किया है.

जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस ने भुट्टी (कुमारसैन) में गश्त के दौरान दो लोगों को 81 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान दीवान सिंह, गांव झायरा, पीओ निशानी, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू और जगत सिंह, गांव जूडी, पीओ निशानी, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कुमारसैन थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

वहीं, दूसरे मामले में नई सब्जी मंडी मेहंदी (रोहड़ू) के पास पुलिस ने अरुण मेहता गांव मेहंदी पीओ और तहसील रोहड़ू के कब्जे से 1.43 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया है. पुलिस ने रोहड़ू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

डीएसपी कमल बैरवा (dsp shimla on charas case ) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन की जा रही है. नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की (Himachal Police campaign against drug) कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

