शिमला:हिमाचल सरकार ने डॉ. नरेंद्र कुमार धीमान को राज्य का कृषि निदेशक नियुक्त (Dhiman appointed state agriculture director)किया है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई. कृषि विभाग में दशकों से सेवा दे रहे डॉ. धीमान पदोन्नति पाकर इस पद पर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि विभाग का लक्ष्य 2022 तक राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने पर रहेगा.

उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बीज राज्य में ही तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही कहा कि किसानों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल में विभिन्न फसलों के बीज यहीं (Seeds will be ready in Himachal)तैयार किए जाएंगे ,ताकि बाहरी राज्यों पर बीज की निर्भरता को खत्म किया जा सके.

डॉ. धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण (Contribution of agriculture in Himachal economy)योगदान है. कृषि विभाग के एक अनुमान के अनुसार प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते और 70 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगभग 13.62 प्रतिशत है.

प्रदेश में लगभग 9.97 लाख किसान परिवार हैं तथा 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर काश्त होती है. यहां औसतन जोत का आकार लगभग 0.95 हेक्टेयर है. प्रदेश में 88.86 प्रतिशत किसान सीमान्त तथा लघु वर्ग के हैं जिनके पास बोई जाने वाली भूमि का लगभग 55.93 प्रतिशत भाग है. 10.84 प्रतिशत किसान मध्यम श्रेणी के हैं और 0.30 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं.ऐसे में प्रदेश सरकार की खेत संरक्षण योजना सीमान्त, लघु व मध्यम वर्ग के किसानों के लिए वरदान बन कर आई है.

ये भी पढ़ें :सीएम जयराम धर्मशाला पहुंचे, कल से होगा विधानसभा का शीतकालन सत्र शुरू