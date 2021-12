शिमला: Pulse Polio Vaccination in Himachal: जिला शिमला में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 23 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022 तक आयोजित (Pulse Polio Vaccination in Shimla) किया जाएगा. यह जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बुधवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (task force committee meeting in Shimla) की बैठक में दी. उन्होंने पोलियो उन्मूलन के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, पुलिस विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं समेकित बाल विकास सेवाएं के अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को पल्स पोलियो अभियान के सफल आयोजन के लिए आपस में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने बताया कि आगामी जनवरी माह में 23 से 25 जनवरी 2022 तक शिमला जिले में 0 से 5 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों का पोलियो टीकाकरण किया जाएगा. अभियान के तहत जिला में बूथ, ट्रांजिट बूथ एवं मोबाइल बूथ स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पूरे जिले में अभियान के सफल आयोजन के लिए विभिन्न दलों के साथ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएंगी. कोई भी बच्चा अभियान के तहत न छूटे उसके लिए विभागों के साथ-साथ एनजीओ से भी सहयोग लिया जाएगा.

उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूल में बूथ लगाने के निर्देश दिए और पुलिस विभाग को विभिन्न जगह पर लगने वाले ट्रांजिट बूथ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए और एचआरटीसी को उन ट्रांजिट बूथों पर बसों को रोकने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी बच्चा न छूटे. उपायुक्त ने जिला शिमला के सभी अभिभावकों से अपील की है कि 0 से 5 वर्ष तक के हर एक बच्चे को बूथ में पहुंचा कर दो बूंद पोलियो कि अवश्य पिलाएं. बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेखा चोपड़ा, डॉ. मनीष सूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे.

ये भी पढे़ं- हिमाचल सरकार सड़क हादसों पर करेगी फोकस, Black Spot और क्रैश बैरियर की सुधरेगी दशा