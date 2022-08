शिमला: Petrol Diesel Price Today 26 August 2022: महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है. बता दें कि 24 मई से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 124 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो महीने में सबसे उच्च स्तर है.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है.

पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी

हालांकि, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल और डीजल 15-15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. नोएडा में पेट्रोल की कीमत 96.92 रुपये और डीजल 90.08 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. वहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पटना में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 107.59 रुपये और डीजल 32 पैसे बढ़कर 94.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दामों में कटौती करने के बाद हिमाचल में पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and Diesel Prices) कम हो गए हैं. आइए एक नजर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों पर डालते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Price in Himachal) वहां क्या चल रहे हैं. हिमाचल के भी सभी जिलों में पेट्रोल और डीजल (diesel price in himachal) के दाम अब 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे आ गए हैं.

जिला पेट्रोल डीजल शिमला 97.05 रुपये प्रति लीटर 83.02 रुपये प्रति लीटर बिलासपुर 95.72 रुपये प्रति लीटर 81.98 रुपये प्रति लीटर चंबा 96.72 रुपये प्रति लीटर 82.82 रुपये प्रति लीटर मंडी 96.83 रुपये प्रति लीटर 82.92 रुपये प्रति लीटर सिरमौर 96.76 रुपये प्रति लीटर 82.92 रुपये प्रति लीटर हमीरपुर 95.59 रुपये प्रति लीटर 81.58 रुपये प्रति लीटर कांगड़ा 95.73 रुपये प्रति लीटर 81.99 रुपये प्रति लीटर किन्नौर 98.10 रुपये प्रति लीटर 84.03 रुपये प्रति लीटर कुल्लू 97.16 रुपये प्रति लीटर 83.19 रुपये प्रति लीटर लाहौल-स्पीति 99.13 रुपये प्रति लीटर 84.83 रुपये प्रति लीटर सोलन 95.58 रुपये प्रति लीटर 82.19 रुपये प्रति लीटर ऊना 95.03 रुपये प्रति लीटर 81.37 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट (Indian Oil website) के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा. बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Rate in Himachal) में बदलाव होता है. सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं. पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है.