शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून में बारिश कहर बन कर बरस रही है. जिससे जगह- जगह काफी नुकसान हो रहा है. हालांकि कई हादसे मानसून की वजह से न होकर प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी हो रहे हैं. ऐसा ही मामला सामने आया है शिमला के चौड़ा मैदान इलाके से. जहां शुक्रवार शाम एक घर पर मलबा घुस गया. मलबा गिरते ही (Debris fell on the house in Chaura Maidan) घर में रह रहे लोगों ने भाग कर जान बचाई.

मलबे आने से घर में रखा पूरा सामान खराब हो गया है. गनीमत ये रही कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. वहां रह रहे लोगों ने पहले ही नगर निगम प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दी थी, लेकिन निगम की ओर से कोई सुध नहीं ली गई, जिससे ये हादसा हुआ है. हालांकि वहां रह रहे लोगों को प्रशासन की तरफ से होटल में रहने का इंतजाम कर दिया गया है.

चौड़ा मैदान में घर पर गिरा मलबा

मकान में रह रही पूजा ने बताया कि लंबे समय से विभाग को इस बारे में शिकायत दी जा रही थी. संबंधित मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की गई थी, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें (Debris fell on the house in Chaura Maidan) कुछ हासिल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायतें देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की ओर से भी केवल अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही जाती रही, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पहाड़ से मलबा गिरकर उनके घर में घुस गया.

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा सड़क के साथ नाले नहीं निकाले गए हैं. जिससे पानी नीचे रिस रहा था, इसको लेकर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को शिकायत दी गई थी लेकिन किसी ने सुध नहीं ली. जिस कारण ही ये हादसा हुआ है. उन्होंने कहा कि अब उनके पास सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है. बता दें कि मानसून में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग लगातार विभाग से कार्रवाई कर आवश्यक कदम उठाने की गुहार लगाते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके विभाग लोगों की शिकायत नहीं सुनता. इसी वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: टिप-टिप बरसा पानी! 'HRTC के ऐसे हाल तो क्यों न पूछें परिवहन मंत्री जी से सवाल'