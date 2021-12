किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर (Tribal District Kinnaur) में मौसम ने बुधवार सुबह से करवट बदल ली है. सुबह से ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात शुरू (Snow starts in kinnaur) हो गया हैं. मौसम खराब होने से तापमान में भी गिरावट आई (temperature also dropped in kinnaur) हैं जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए लोगों ने अब घरो के अंदर आग का सहारा लेना शुरू किया है. मौसम विभाग द्वारा 4 दिनों तक बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया हैं. ऐसे में जिला में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी बर्फबारी से जिले में शीतलहर की कहर जारी है.



जिला उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ( DC Kinnaur Abid Hussain Sadiq) द्वारा एडवाइजरी जारी (DC Kinnaur issued advisory) की गई है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को जिला के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से मनाही (Refusal to go to high altitude areas) की है ताकि बर्फबारी से होने वाले आपदाओं से बचा जा सके. उपायुक्त किन्नौर (Deputy Commissioner Kinnaur) ने जिला के सभी लोगो से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने घरों पर ही रहे व ऐसे मौसम में किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाये.



उपायुक्त किन्नौर (DC Kinnaur Abid Hussain Sadiq) ने जिले के सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, ट्रैकर्स एवं नागरिकों से जिला प्रशासन द्वारा मौसम के संदर्भ में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बच सकें. उपायुक्त ने जिला के लोगो के लिए सरकारी सम्पर्क नम्बर भी जारी किया है ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र (Kinnaur Disaster Management Operation Center) दूरभाष नंबर 01786 - 223155, 8580819827 एवं 1077 पर सूचित किया जा सके.



