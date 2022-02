शिमला: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मामले अब कम हो रहे हैं. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,07,474 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या (total cases of corona in india) 4,21,88,138 हो गई. वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या (active cases of corona in india) कम होकर 12,25,011 रह गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों (Health Department covid report ) के अनुसार, देश में 865 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 5,01,979 हो गई है. मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों का 2.90 प्रतिशत है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 95.91 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 1,06,637 की गिरावट आई है.

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले- आज हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 376 से नए मामले सामने आए हैं, जबकि 722 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,280 हो गई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 4,026 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 76 हजार 522 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 66 हजार 197 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं.

हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस- हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal) 6,280 हैं. प्रदेश में सबसे अधिक 55-55 मामले कांगड़ा और शिमला जिले में आए हैं. वहीं, बिलासपुर में 52, चंबा में 30, हमीरपुर में 43, कांगड़ा में 55, किन्नौर में 3, कुल्लू में 8, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 42, शिमला में 55, सिरमौर में 18, सोलन में 52 और ऊना में 18 नए मामले सामने आए हैं. 2 कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश से बाहर इलाज के लिए गए हैं.

हिमाचल में सैंपलिंग- स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (रविवार , 6 फरवरी, रात 9 बजे तक) 43,47,628 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. वहीं, कुल 2,76,522 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहींं, अब तक 40,61,052 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी 54 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है.

हिमाचल में वैक्सीनेशन- कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. प्रदेश में अब तक 1,21,22,375 वैक्सीन की डोज (Corona Vaccination in himachal) दी गई है. हिमाचल में अब तक 62,92,433 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 57,16,252 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है. वहीं, प्रदेश में लोगों को 1,13,690 बूस्टर डोज लगाई गई है.

