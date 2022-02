शिमला: हिमाचल प्रदेश में शनिवार को चार और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई. इनमें से शिमला में दो, कांगड़ा और मंडी में एक-एक संक्रमित की मौत हुई है. शनिवार को प्रदेश में 409 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि 551 ठीक हुए हैं. प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 7166 सैंपल लिए गए.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 4062 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है. कुल 272037 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. प्रदेश में कोरोना सक्रिय केस 3989 हैं. वहीं, प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण दर में 6 फीसदी की कमी आई है. पहले प्रदेश में दर 20 फीसदी थी. अब यह घटकर 14.1 फीसदी रह गई है.

जिला बिलासपुर में संक्रमण दर सबसे कम 6.7 और जिला हमीरपुर से सबसे ज्यादा 22 फीसदी है. स्वास्थ्य विभाग ने 30 जनवरी से 6 फरवरी तक यह आंकड़ा जारी किया है. हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है. प्रदेश में 500 से कम लोग संक्रमित हो रहे हैं. हालांकि, कोरोना से हो रहीं मौतों पर अंकुश नहीं लग रहा है. प्रदेश में मृत्युदर 1.70 फीसदी है.

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले- आज हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 409 से नए मामले सामने आए हैं, जबकि 551 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,989 हो गई है. प्रदेश में कोरोना से बच्चों के मौत का सिलसिला जारी है. शिमला में 13 साल के बच्चे की मौत (child dies of corona in himachal) हो गई. वहीं, बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना से कुल 4 लोगों की (death due to corona in himachal) मौतें हुई और 409 पॉजिटिव मामले सामने आए है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 79 हजार 713 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 71 हजार 988 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं.

हिमाचल में सैंपलिंग- स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (शनिवार, 12 फरवरी, रात 9 बजे तक) 43,87,175 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. वहीं, कुल 2,79,697 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहींं, अब तक 41,07,473 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी 5 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है.

हिमाचल में वैक्सीनेशन- कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में शनिवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) एक 9,438 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है. प्रदेश में अब तक 1,23,04,497 वैक्सीन की डोज (Corona Vaccination in himachal) दी गई है. हिमाचल में अब तक 63,07,963 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 58,56,645 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है. वहीं, प्रदेश में लोगों को 1,39,889 बूस्टर डोज लगाई गई है.

