शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में ओमीक्रोन स्वरूप (Omicron in India) से संक्रमण के 552 नए मामले (new cases of omicron) सामने आने के बाद देश के 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के इस स्वरूप (Corona new variant omicron) से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है. ओमीक्रोन के 3,623 मामलों में से 1,409 लोग या तो देश से बाहर चले गए हैं या स्वस्थ हो गए हैं. महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सर्वाधिक (hike in omicron cases in Maharashtra) 1,009 मामले सामने आए. इसके बाद दिल्ली में 513, कर्नाटक में 441, राजस्थान में 373, केरल में 333 और गुजरात में 204 मामले सामने आए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,59,632 नए मामले (new cases of Corona) सामने आए, जो पिछले 224 दिन में सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं. देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या (active cases of corona) बढ़कर 5,90,611 हो गई है, जो करीब 197 दिन में सर्वाधिक है. यह संक्रमण के कुल मामलों का 1.66 प्रतिशत है. इससे पहले पिछले साल 29 मई को संक्रमण के 1,65,553 मामले सामने आए थे.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. आज कोरोना संक्रमण के 498 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 156 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,865 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 32 हजार 085 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 25 हजार 046 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं.

हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) बढ़कर 3,148 हो गए हैं. प्रदेश से बाहर 9 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है. प्रदेश में सबसे अधिक 164 मामले कांगड़ा जिले में आए हैं. वहीं, बिलासपुर में 13, चंबा में 13, हमीरपुर में 16, कांगड़ा में 164, किन्नौर में 13, कुल्लू में 8, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 24, शिमला में 59, सिरमौर में 61, सोलन में 95 और ऊना में 32 नए मामले सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: हिमाचल में कार्यालयों में अब फाइव डे वीक, 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे दफ्तर

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में पिछले एक दिन में (रविवार, 9 जनवरी, रात 9 बजे तक) कुल 4,599 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 3,585 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वहीं, अभी 669 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है. बता दें कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में अब कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारी (50 percent employees in offices in Himachal) ही आएंगे.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 1,010 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,17,05,168 वैक्सीन की डोज (Corona Vaccination in himachal) दी गई है. हिमाचल में अब तक 61,91,985 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 55,13,183 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर बढ़ रहा कोरोना, 15 जनवरी तक सीएम के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित