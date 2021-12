शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,439 नए मामले (Covid-19 cases in India) सामने आए. वहीं, और 195 लोगों के संक्रमण से दम तोड़ने के बाद मौतों की कुल संख्या (Total Death Toll) 4,73,952 हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है. देश में सक्रिय मामले (Active Cases in India) 93,733 दर्ज किये गए हैं. वहीं, संक्रमण से अब तक 3,40,89,137 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. इनमें से पिछले 24 घंटे में 9,525 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) के तहत अब तक कोरोना टीके के 129.5 करोड़ खुराकें लोगों को दी जा चुकी है. वहीं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139.5 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करायी गई है. जिनमें से 19.19 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त खुराकें उनके पास मौजूद हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 81 मरीज स्वस्थ हुए हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से दो व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,840 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 27 हजार 753 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 23 हजार 174 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 722 हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (बुधवार , 8 दिसंबर, शाम 7 बजे तक) कुल 39,01,172 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 36,73,455 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. अभी 33 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है. पिछले 24 घंटों में कोरोना टेस्ट के लिए 5,506 लोगों के सैंपल लिए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश पूर्ण टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य बन गया है. कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 7,739 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,12,57,381 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 58,42,590 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 54,14,791 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

