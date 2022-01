शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमण के 1,17,100 नए मामले (corona cases in india) सामने आए हैं. जिसे मिलाकर संक्रमितों की संख्या 3,52,26,386 हो गई है. वहीं, ओमीक्रोन के मामलों (omicron cases in india) में भी इजाफा हो रहा है. अब तक देश में नए स्वरूप ओमीक्रोन (corona new variant omicron) के 3,007 मामले दर्ज किये जा चुके हैं. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमीक्रोन के सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले हैं. ओमीक्रोन के 3,007 मरीजों में से 1,199 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं. वहीं, कोविड-19 संक्रमण से एक दिन में 302 लोगों की मौत हो गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 4,83,178 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है. वहीं, भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या (active cases of corona in india) बढ़कर 3,71,363 हो गई है. इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 30,836 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जिसके बाद स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 3,43,71,845 हो गई है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. आज कोरोना संक्रमण के 574 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 73 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,864 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 30 हजार 859 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 24 हजार 811 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) बढ़कर 2,153 हो गए हैं. प्रदेश से बाहर 14 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है.

प्रदेश में सबसे अधिक 144 मामले कांगड़ा जिले में आए हैं. वहीं, बिलासपुर में 20, चंबा में 7, हमीरपुर में 85, कांगड़ा में 144, किन्नौर में 9, कुल्लू में 34, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 35, शिमला में 80, सिरमौर में 49, सोलन में 79 और ऊना में 32 नए मामले सामने आए हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में पिछले एक दिन में (शुक्रवार, 7 जनवरी, रात 9 बजे तक) कुल 7,667 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 6,466 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वहीं, अभी 694 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 42,319 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,16,81,204 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 61,69,974 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 55,11,230 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

