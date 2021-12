शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,495 नए मामले (new cases of corona) सामने आए हैं. वहीं, कोरोना संक्रमण के कारण 434 लोगों ने दम तोड़ दिया है. दूसरी तरफ, ओमीक्रॉन के कुल मामलों की संख्या (Omicron total cases) बढ़कर 236 हो गई है. वहीं, देश में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रॉन (corona new variant Omicron) के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश Omicron मामलों की कुल संख्या (Omicron cases in India) 236 हो गई है. ये मामले 16 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए. इनमें महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रोन (Omicron in Maharashtra and Delhi) के सबसे अधिक पाए गए हैं. महाराष्ट्र और दिल्ली में क्रमशः 65 और 64 मामले मिले हैं. तेलंगाना में 24, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19 और केरल में 15 मामलों का पता चला है. वहीं, इनमें से 104 लोग स्वस्थ हो चुके हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 मरीज स्वस्थ हुए हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,854 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 28 हजार 469 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 24 हजार 178 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 420 हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (गुरुवार , 23 दिसंबर, शाम 7 बजे तक) कुल 39,88,807 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 37,60,332 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. अभी 6 व्यक्ति की रिपोर्ट पेंडिंग में है. पिछले 24 घंटों में कोरोना टेस्ट के लिए 6,074 लोगों के सैंपल लिए गए हैं.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 3,589 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,13,30,917 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 58,54,573 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 54,76,344 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

