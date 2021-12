शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,081 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,47,40,275 हो गई है. जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 83,913 रह गई है, जो पिछले 570 दिन में सबसे कम है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health and Family Welfare) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, महामारी से 264 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,77,422 हो गई है. संक्रमण के दैनिक मामले पिछले 52 दिनों से 15,000 से कम बने हुए हैं. कोरोना संक्रमण की दैनिक दर (daily rate of corona infection cases) 0.58 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह पिछले 76 दिनों से दो प्रतिशत से कम है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर अब 83,913 रह गई है. यह संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.24 प्रतिशत है जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है. कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में पिछले 24 घंटों में 652 मामलों की कमी दर्ज की गई है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से दो व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,851 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 28 हजार 295 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 23 हजार 936 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 491 हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (रविवार , 19 दिसंबर, शाम 7 बजे तक) कुल 39,65,513 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 37,37,179 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. अभी 39 व्यक्ति की रिपोर्ट पेंडिंग में है. पिछले 24 घंटों में कोरोना टेस्ट के लिए 2,270 लोगों के सैंपल लिए गए हैं.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 223 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,13,14,040 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 58,51,599 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 54,62,441 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

