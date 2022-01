शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 के 27,553 नए मामले (Covid-19 new cases) आए हैं. वहीं, एक दिन में और 284 लोगों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया. दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (new form of corona virus omicron) के मामलों की संख्या 1500 को पार कर चुकी है. देश में ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों की संख्या बढ़कर 1,525 हो चुकी है और यह 23 राज्यों में फैला (omicron cases in 23 states) हुआ है. 460 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, इसके बाद दिल्ली में 351 मामले हैं. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमण से 9,249 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जिसके बाद स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 3,42,84,561 हो गई है. भारत का रिकवरी रेट फिलहाल 98.27 फीसदी है. जबकि 1,22,801 लोग अब भी उपचाराधीन हैं, इस बीच, पिछले 24 घंटों में 25,75,225 वैक्सीन खुराकें दी जा चुकी है. वहीं, भारत में अब तक कुल 145.44 करोड़ (1,45,44,13,005) से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 49 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,861 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 29 हजार 016 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 24 हजार 604 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 526 हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में पिछले एक दिन में (रविवार , 2 जनवरी, रात 9 बजे तक) कुल 2385 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 2326 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वहीं, अभी 9 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) एक भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं दी गई है. प्रदेश में अब तक 1,13,63,393 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 58,61,522 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 55,01,871 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

