शिमला: हिमाचल के मंडी जिले में ओमीक्रोन का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने बीजेपी सरकार पर लोगों की जान से ज्यादा रैली को अहमियत देने के आरोप (Congress State Spokesperson Naresh Chauhan of BJP Government) लगाए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओमीक्रोन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

नरेश चौहान ने कहा कि मंडी में ओमीक्रोन का मामला आना (Omicron first case in Himachal) चिंता का विषय है, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है. ओमीक्रोन की रिपोर्ट दस दिन बाद आ रही है, जिससे साफ है कि सरकार की क्या तैयारी है. सरकार मंडी में पीएम मोदी की रैली (PM Modi rally in Mandi) आयोजित करने में जुटी है, जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है. ऐसे में आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है.

ये भी पढ़ें: PM Modi visit Himachal: हिमाचल प्रदेश के विकास में 27 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन गिना जाएगा- प्रो. धूमल

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है. हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर (Second wave of Corona in Himachal) के समय भी सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया था और उस समय भी इस सरकार के दावों की पोल खुल गई थी. इस समय जब नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron in himachal) ने देश में दस्तक दी है और प्रदेश में भी मामला सामने आया है तो सरकार को इसको लेकर गभीर होने की जरूरत है.

ओमीक्रोन को लेकर कई राज्यों ने नाईट कर्फ्यू (Night curfew in many states regarding Omicron) लगा दिया है, लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद ये सरकार चार साल का जश्न मना रही है. रैली के लिए भीड़ जुटाई जा रही है, ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा ओमीक्रोन से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: खेल मंत्री और हिमाचल ओलंपिक संघ की बैठक में खेल नीति को लेकर की गई विस्तृत चर्चा