शिमला: कांग्रेस ने जूते-चप्पल से लेकर खाद्यान्न सामग्री तक विभिन्न श्रेणियों में जीएसटी बढ़ाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने इसे देश की जनता को नए साल का तोहफा करार दिया है. शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा (Congress national spokesperson Charanjit Singh Sapra in Shimla) ने कहा कि आज देश को 4 लोग चला रहे हैं. इनसे से दो देश को बेचने में लगे हुए हैं, जबकि दो खरीदने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में वृद्धि (hike in gst rates) कर मोदी सरकार ने भारत की जनता को नववर्ष पर महंगाई (Inflation in ) का तोहफा दिया है.

रविवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी अनेके वस्तुएं थीं, जो 5 प्रतिशत के दायरे में थी, वे अब 12 प्रतिशत के दायरे में आ चुकी हैं. इसी तरह जो 12 प्रतिशत के दायरे में थी, वह अब 15 से 18 प्रतिशत के दायरे में आ गईं हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आज न तो तेल सस्ता है, न आटा सस्ता है, बस है तो भाजपा राज में जनता का घाटा ही घाटा (Charanjit Singh Sapra on central government) है. उन्होंने कहा कि जो दाल यूपीए के समय 60 रुपए में मिलती थी, वह आज 150 रुपए प्रति किलो हो गई है. खाने को तेल 250 रुपए पहुंच गया है. सभी जीवन आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है.

चरणजीत सिंह सापरा ने कहा कि सीमेंट, स्टील व अन्यों के दामों में वृद्धि होने से निर्माण कार्य भी महंगा हो गया है. चप्पलों में हवाई सैर करवाने का सपना दिखानी वाली सरकार में टूथ ब्रश, बिस्कुट, ब्रेड, साइकिल, स्कूटर, कार के साथ जूते और चप्पल के दाम भी बढ़ गए हैं. यदि कोई निधारित सीमा से अधिक बार अपने एटीएम से पैसे निकालता है तो हर ट्रांजेक्शन पर अब 21 रुपए देने होंगे. पार्सल मंगवाना भी अब महंगा हो गया है. चाय के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जनता के लिए लड़ेगी और महंगाई के खिलाफ बिगुल (Inflation in himachal) बज चुका है. प्रदेश में हुए चार उपचुनाव से हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक संदेश गया है. पेट्रोल और डीजल की कीमत पहले (Petrol and Diesel Price in Himachal) ही 100 पार कर चुकी है. उन्होंने जीएसटी में वद्धि को आम आदमी की जेब से सीधी लूट ( serious allegations against modi government) करार दिया.



कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में डबल इंजन का दंभ भरा जाता है, लेकिन असलियत ये है कि जहां भी डंबल इंजन की सरकार है, वहां जनता को नहीं डबल-ए को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल वसूली करना जानती है. सापरा ने एक सवाल के जवाब में स्वच्छ भारत योजना को स्कैम बताया. साथ ही उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana in Himachal) को फेल योजना बताया.

बॉलीवुड सितारों पर भी साधा निशाना: चरणजीत सापरा ने कुछ बॉलीवुड नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में जब पेट्रोल के दाम 71 रुपए थे तो कुछ सितारे ट्वीट करते थे कि थोड़ा से पेट्रोल दे दो गाड़ी पर छिड़कना है, लेकिन आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है तो वह घरों में बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश की जनता के साथ चलना चाहिए. उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार द्वारा पीएम के लिए गए इंटरव्यू का भी उल्लेख किया.

