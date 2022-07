शिमला: राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड को भूस्खलन के खतरे के चलते मंगलवार शाम बंद कर (Shimla Circular road closed due to Landslide ) दिया गया. दरअसर यहां पर एक डंगे की मिट्टी धंसने से लगातार मिट्टी और मलबा सड़क पर गिर रहा था. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और किसी बड़ी अनहोनी से पहले ही यहां पर ट्रफिक रोक दिया गया. जिसके बाद निर्माण विभाग की मशीनें भी तुरंत मौके पर पहुंची और मजदूरों ने काम शुरू किया.

देर रात तक यहां पर काम चलता रहा और विभाग ने पहले डंगे के अपने बने पेड़ को काटा और फिर धिरे-धिरे सड़क से मलबा हटाया. हालांकि अभी कार्ट रोड आवाजाही के लिए नहीं खोल गया है. ऐसे में वाहनों को रात की तहर ही शेड्यूल किया गया है. मंगलवार को वाहनों की आवाजाही रोकने के बाद लोकल बसें वैकल्पिक रूट से भेजी गई थी. पुराने बस अड्डे से खलीनी, बीसीएस, मैहली, पंथाघाटी, जुन्गा रूट की बसें वाया टूटीकंडी बाईपास चलाई गईं. जबकि पुराने बस अड्डे की ओर आ रही बसें घोड़ा अस्पताल बस स्टॉप से वापस भेज दी गईं.

शिमला के कार्ट रोड़ पर डंगे की मिट्टी धंसी.

पुराने बस अड्डे से छोटा शिमला, नवबहार, संजौली, ढली रूट पर चलने वाली बसें वाया लक्कड़ बाजार आईजीएमसी रवाना की गईं. एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल विनोद शर्मा ने बताया कि कार्ट रोड बंद होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. वहीं एसडीएम शहरी भानु गुप्ता ने बताया कि बरसात चलते कार्ट रोड पर डंगा धंस रहा है, जिससे यहां खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि डंगे पर बने पेड़ को काटकर हटा दिया गया (Landslide in shimla) है. वहीं अभी डंगा पूरी तरह धंसा नहीं है, ऐसे में आज ही यहां आवाजाही प्रभावित रहेगी.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) की बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloud burst in Himachal) जैसे हादसे पेश आ रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.