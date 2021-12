शिमला: राजधानी में पुलिस चिट्टा तस्करों को पकड़ने में कामयाब हो रही. पुलिस ने एक ही मामले में अब तीसरा आरोपी भी पकड़ (Chitta smuggler arrested in Shimla)लिया. पुलिस ने इस आरोपी को शिमला के भट्टाकुफर से गिरफतार किया है. आरोपी की पहचान संदीप शर्मा निवासी भट्टाकुफर के तौर पर हुई. पुलिस इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई आरोपियों से पूछताछ में इस आरोपी का नाम भी सामने आया था.

अब तक इस मामले में अब पुलिस 3 आरोपी को पकड़ चुकी है. सबसे पहले पुलिस ने 7 दिसंबर को सदर थाना के तहत सहारनपुर के रहने वाले रितिक नामक युवक को 29.59 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था. उसके बाद पुलिस ने इससे पूछताछ के आधार पर 15 दिसंबर को सिरसा हरियाणा के रहने वाले विजय सोनी को गिरफतार किया. अब पुलिस को भट्टाकुफर के रहने वाले इस आरोपी को पकडऩे में कामयाबी मिली.

पुलिस की पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है.जल्द ही इससे कोर्ट में पेश (smuggler will appear in shimla court)किया जाएगा. डीएसपी कमल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पहले चिट्टा के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया था. अब एक और आरोपी को पकड़ा है. आरोपी से पूछताछ जारी है.जल्द ही इससे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : देहा चौकी से फरार आरोपी गिरफ्तार: सोलन पुलिस ने परवाणु में पकड़ा, जानें क्या है मामला