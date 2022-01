शिमला: चंडीगढ़ भाजपा के पार्षदों ने वीरवार को शिमला में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री की 'शव यात्रा' (Chandigarh BJP councilors in shimla) निकाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर चंडीगढ़ के पार्षदों ने मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी (chandigarh bjp councillors protest in shimla) की. 'शव यात्रा' के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए चंडीगढ़ भाजपा के महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सहन नहीं (Chandigarh BJP councilors on modi) होगी. यह पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भाजपा के नहीं बल्कि देश के (BJP councilors attacks punjab congress) प्रधानमंत्री हैं.

यह घटना इतिहास में काले दिन के रूप में जानी (PM modi punjab rally cancelled) जाएगी. उन्होंने कहा की कांग्रेस नहीं चाहती थी की प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करें. प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र थे, लेकिन चन्नी के षड्यंत्र के कारण उन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने से महरूम होना पड़ा. पंजाब भाजपा के महामंत्री ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह अशोभनीय है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पंजाबियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के षड्यंत्र से प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला गया.



दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों के बाद से ही भाजपा के पार्षद शिमला में (PM Modi convoy stopped in Punjab) है. नगर निगम में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है. ऐसे में खरीद-फरोख्त के डर से सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने पार्षदों को चंडीगढ़ से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है. भाजपा के पार्षद शिमला में, आम आदमी पार्टी के पार्षद दिल्ली और कांग्रेस के पार्षद राजस्थान में है.



