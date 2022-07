शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह एक हादसा हो (Truck accident in shimla) गया. जहां सड़क का डंगा बैठने से एक ट्रक पलट गया. ये हादसा सुबह करीब 9:50 बजे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Truck accident in HPU) में विधि विभाग के ऊपर वाली सड़क का डंगा बैठने से (Cement Truck overturned in HPU Shimla) हुआ. जहां डंगा बैठने से ट्रक रोड से नीचे पलट गया. ट्रक सीमेंट भरा हुआ था. चालक को हाथ और सिर पर चोट आई है. घायल चालक को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है.

शिमला में पलटा सीमेंट से भरा ट्रक.

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 9:50 बजे के करीब बहुत तेज आवाज आई, जिसके बाद लोग आवाज की ओर भागे. मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा की डंगा बैठने से ट्रक पलट गया है. लोगों ने मौका न गवाते हुए तुरंत ट्रक चालक को बाहर निकाला. चालक को सिर और बाजू में चोट आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी शिमला मोनिका भुटूंगरू (SP Shimla Monika Bhutungru) ने बताया कि एचपीयू में एक ट्रक पलट गया है. चालक को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

