शिमला: राजधानी शिमला के एचआरटीसी के ढली डिपो में लाखों रुपए का कैश चोरी होने का मामला सामने आया है. एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से मामले को लेकर पुलिस थाना ढली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी के डीएम अशोक कुमार शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि ढली यूनिट में शशिकांत को कैशियर के रूप में तैनात किया गया है.

उसने इस संबंध में फोन के माध्यम से जानकारी दी है कि जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने काउंटर से दो लाख अठारह हजार एक सौ सतहत्तर रुपए कैश गायब था. वहीं, छानबीन करने पर भी कैश का कुछ पता नहीं चला. ऐसे में अब पुलिस को इस बारे में शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता ने बताया कि ढली यूनिट में सुरेश कुमार नाम के व्यक्ति को चौकीदार के तौर पर जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अज्ञात लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे गए.

ढली थाना के एसएचओ मस्तराम का कहना है की एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से दी गई शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है. ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है. इसके अलावा आज स्टाफ के सभी कर्मचारी से इस बारे में पूछताछ की जाएगी. जल्द ही इस चोरी की वारदात को सुलझा दिया जाएगा. (Theft in Shimla) (Theft in Shimla HRTC Dhalli depot) (Cash Theft in Shimla HRTC Dhalli depot ) (Theft in HRTC Dhalli depot)

