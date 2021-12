शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थिति क्राइस्ट चर्च में बुधवार को क्रिसमस को लेकर कैरल कैंडल प्रार्थना का आयोजन किया गया. इस प्रार्थना में स्थानीय लोगों सहित काफी संख्या में पर्यटक भी मौजूद रहे. चर्च के पादरी सोहन लाल ने अंग्रेजी व हिंदी में कैरल गाया. उनके पीछे चर्च में प्रार्थना के लिए आए (christ church shimla) अन्य लोगों ने भी कैरल गाया.

इस दौरान पादरी ने कहा कि (Christmas in shimla) हमें शांति और अमन की प्रार्थना करनी है, जिससे कोरोना महामारी खत्म हो और लोग सामान्य जीवन जी सकें. उनका कहना था कि हमें मिल कर सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है. उन्होंने कहा कि बीते साल कोरोना संकट में किसी को भी चर्च में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार जब (Prayer in christ church shimla) संकट कम हो गया है और सबकुछ खुल गया है, तो लोगों ने चर्च में जा कर प्रार्थना (Tourists places in shimla) की.

ये भी पढ़ें: cleanliness in shimla city: शिमला शहर में चरमरा सकती है सफाई व्यवस्था, सैहब कर्मियों ने दिया अल्टीमेटम, जानें वजह

उन्होंने कहा कि अब 25 को क्रिसमस पर (White chritimas shimla) सुबह 11 बजे से विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना की जाएगी. उन्होंने कहा कि नए साल पर पहली जनवरी को भी विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नया साल कोरोना से मुक्त हो और सभी (Snowfall in shimla) सामान्य जीवन जी सकें इसकी प्रार्थना मांगी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बार कैरल घर में नहीं गाया जाएगा, बल्कि इसका आयोजन चर्च में ही किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शिमला में क्रिसमस और नए साल के लिए उमड़ने लगे सैलानी, ओमीक्रॉन का भी नहीं दिख रहा खौफ