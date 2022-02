शिमला: जिले में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे में मासूम लोगों की जान जा रही है. ताजा मामला कोटखाई थाना क्षेत्र का है. जहां बुधवार सुबह एक कार गहरी खाई में जा (Car Accident in Kotkhai) गिरी. इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतकों में 13 साल का एक किशोर भी शामिल है. हादसा बुधवार सुबह लगभग 8 बजे महासू रोड पर म्यानी के पास हुआ है.

मृतकों की पहचान आर्यन (13 वर्ष), पुत्र बिहारी लाल और दिनेश (31 वर्ष), पुत्र ज्ञान चंद के तौर पर हुई है. मृतक कोटखाई के रहने वाले थे. हादसे के तुंरत बाद कोटखाई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला. डीएसपी शिमला कमल वर्मा ने घटना की पुष्टि की (DSP Shimla on Kotkhai Accident) है. उन्होंने कहा कि केस दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि जिले में अधिकतर सड़क हादसे सड़कों की खराब दुर्दशा और लापरवाही के कारण सामने आ (road accident in himachal) रहे हैं. पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है और बीते साल सड़क हादसों में कमी भी (Two people died in Kotkhai) आई है. पुलिस लोगों से बार-बार अपील करती है कि गाड़ी संभलकर चलाएं और तेज रफ्तार से ना चलाएं. बावजूद इसके कई लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं.

