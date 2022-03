शिमला: कंडाघाट-चायल मार्ग पर साधुपुल के समीप हुए सड़क हादसे में (Bus Accident IN Sadhupul) मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. बता दें कि इससे पहले तीनों घायलों को आईजीएमसी रेफर किया गया था. इसी बीच रास्ते में 23 साल के कुनाल की मौत हो गई थी. जिसके बाद आईसीयू ले जाते वक्त एक अन्य घायल की भी मौत हो गई है. जिसके बाद मरने वालों की संख्या चार हो गई है, जबकि एक घायलों का आईजीएमसी में उपचार किया जा रहा है.

एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. बता दें कि दरअसल शनिवार सुबह सोलन के साधुपुल में दर्दनाक हादसा (road accident in solan) पेश आया था. कंडाघाट से चायल की ओर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नदी (bus falls into a river in solan) में जा गिरी. हादसे में अभी तक चार लोगों की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: सोलन: नदी में गिरी निजी बस, चालक समेत 4 लोगों की मौत