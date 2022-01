किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के बाद भी अभी तक जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है. किन्नौर में अभी भी काई संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं. जिन्हें पीडब्ल्यूडी व नेशनल हाईवे की टीम बहाल (BRO restoring roads in Kinnaur) करने में जुटी है, लेकिन जिले में तापमान कम होने के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई (Slippery roads in Kinnaur) है. जिससे गाड़ियां तो दूर लोगों का चलना भी (trouble after snowfall in kinnaur) मुश्किल हो गया है.

जिले के नेशनल हाईवे-5 पर गुरुवार को बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन) की टीम अब चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों की बहाली में (SNOWFALL INCREASED PEOPLE DIFFICULTIES IN KINNAUR) जुटी हुई है. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा नेशनल हाईवे-5 से बर्फ हटाने के अलावा सड़क पर सूखी मिट्टी व सूखी रेत भी डाली जा रही है.

आपको बता दें, जिला किन्नौर में बर्फबारी के बाद अब रात व सुबह के समय तापमान माइनस 18 डिग्री तक गिर गया है. ऐसे में सड़कों के साथ-साथ जिले के नदी-नाले भी जम गए हैं. वहीं, फिसलन के कारण जिले में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए लगातार पीडब्ल्यूडी व नेशनल हाईवे की टीम सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी हुई है.

बता दें कि जिले के पोवारी से लेकर चीन सीमांत क्षेत्र शिपकिला तक बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (Kinnaur Border Road Organization) द्वारा सड़कों को पूरी तरह दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया जा रहा है. जिसके चलते नेशनल हाईवे-5 पर अबतक किसी प्रकार से वाहनों के दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है.

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा नेशनल हाईवे-5 पर जगह-जगह मशीनों से बर्फ हटाने के साथ-साथ सूखी मिट्टी व सूखी रेत का सहारा लिया जा रहा है, ताकि वाहनों के टायर व फिसलन और आम जनमानस के साथ-साथ सेना व आईटीबीपी के जवानों को चीन सीमा पर बने चेक पोस्ट तक पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए.

