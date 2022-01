शिमला: केंद्र और प्रदेश की सरकार में सही तालमेल होने के कारण ही प्रदेश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण कांग्रेस नेताओं को आने वाले विधानसभा (Trilok Jamwal comment on Himachal congress) चुनावों में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रहे ही. यह बात भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कही.

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आभास हो गया है कि 2022 के (Himachal assembly election 2022) आम चुनावों में हिमाचल में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि (Former PM Manmohan Singh in Himachal) जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कितनी बार हिमाचल आए, यह बात कांग्रेस बताए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और बिन मांगे ही प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की हैं.

उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में जनता (Four years of Jairam government) को कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है, हिमाचल सरकार घर द्वार पर ही समस्याओं का निपटारा जनमंच के माध्यम से कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अभी तक 232 जनमंच के कार्यक्रम आयोजित किए (Janmanch program in Himachal) जा चुके हैं. जिसमें 53,665 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुई और अभी तक 93 फीसदी मामलों का निपटारा हो चुका है.

उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने निवेश और रोजगार की नई राह आसान बनाई है. प्रदेश में पहली बार इन्वेस्टर्स मीटका आयोजन रिकॉर्ड 96 हजार करोड़ के समझौता ज्ञापन एवं 13 हजार करोड़ की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 27 हजार करोड़ की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग का आयोजन (Investors meet Himachal Pradesh) किया गया. अब प्रदेश में कुल निवेश 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh inaugurates BRO projects) ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं. इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा कि यह सब जयराम सरकार की उपलब्धियां हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल में मनाली-सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी-1 पुल, कोठी-2 पुल, कमांडर पुल और पातसियो पुल तथा पोवारी-पूह सड़क पर बने काशंग पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर तथा लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बहुत मददगार होगा.

