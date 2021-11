शिमला: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (BJP State Working Committee meeting) का आज आखिरी दिन है. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा(bjp national president jp nadda ) पार्टी नेताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे. इसके बाद आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी.

भाजपा कार्यसमिति की बैठक(BJP State Working Committee meeting) में उपचुनाव(by election in himachal) में मिली हार को लेकर मंथन हुआ. उप चुनाव में हार को लेकर मंडल स्तर की रिपोर्ट भी आई है, जिस पर भी चर्चा की गई. प्रदेश स्तर पर सभी विषयों पर गहनता से चर्चा हुई. ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों (2022 Assembly Elections) में सभी कमियों को दूर किया जा सके.

2017 में प्रचंड बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा ने उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव(Lok Sabha Elections) सहित दो उपचुनाव भी जीते. बाद में नगर निकाय चुनाव में पराजय मिली और उसका सिलसिला चार उपचुनाव तक जारी रहा. मंडी लोकसभा सीट(mandi lok sabha seat) सहित तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करारी शिकस्त से भाजपा में चिंता की लहर भी है. कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सहित पूर्व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और मौजूदा मुखिया जेपी नड्डा की नजरें हिमाचल (Himachal) पर हैं.

उपचुनाव में हार(defeat in by-election) के बाद भाजपा में मंथन का दौर जारी(Brainstorming continues in BJP) है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में भितरघात करने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं की गतिविधियों का कड़ा संज्ञान लिया है. पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले भीतरघातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत(action against the insiders) दिए गए.. फील्ड से रिपोर्ट लेकर पार्टी की अनुशासन समिति को सौंपी गई है.

