शिमला: बैंक कर्मचारी दिसंबर माह में दो दिन की हड़ताल पर (bank workers will be strike) जाएंगे. बैंकों के निजीकरण (strike against privatisation) के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी हड़ताल (bank workers strike against privatisation) पर रहेंगे. बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank unions) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मियों ने 16 व 17 दिसंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान (call for nationwide bank strike) किया है. इस दौरान बैंकों में होने वाले सभी तरह के लेन-देन समेत अन्य कार्य प्रभावित रहेंगे.

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank unions) ने दो सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 दिसंबर से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफबीयू के तहत बैंकों की नौ यूनियनें आती हैं. केंद्र सरकार द्वारा संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी यह हड़ताल कर रहे हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था.

