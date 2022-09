शिमला : संशोधित वेतनमान के एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले ही खुशखबरी (Arrear to Himachal Employees) आ गई है. हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर (Himachal Employees arrear notification)दी है. नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप A, B और C को 50,000 रुपये और ग्रुप D के कर्मचारियों को 60,000 रुपये का एरियर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने इसी साल जनवरी में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की थी. जिसका फायदा कर्मचारियों को जनवरी 2016 से मिलेगा. यानि कर्मचारियों को जनवरी 2016 से जनवरी 2022 से पहले तक का वित्तीय लाभ एरियर के रूप में मिलना है. कर्मचारी कई दिनों से एरियर की घोषणा का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने आज एरियर की नोटिफिकेशन जारी (Arrear notification in Himachal) कर दी है और जल्द ही एरियर की पहली किस्त कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाएगी. आप यहां सरकार की तरफ से जारी एरियर की नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

एरियर की नोटिफिकेशन

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने सिरमौर से कर्मचािरियों के एरियर के लिए एक हजार करोड़ रुपये की रकम जारी करने का ऐलान किया था. आज सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के डेढ लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा मिला है. एरियर के तौर पर सरकार को कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान कर्मचारियों को देना है. एरियर के अलावा कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए की किस्त भी दी जानी है.

हिमाचल के कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी त्योहारों के सीजन से ठीक पहले आई है. इस नोटिफिकेश के जारी होने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त दिवाली से (arrears to the employees of Himachal) पहले मिल सकती है. यानी इस बार की दिवाली हिमाचल के डेढ लाख से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खास होने वाली है.