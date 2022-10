शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर सूबे में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी है. हिमाचल में आचार संहिता लगने से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर जिला के सतौन में आ रहे हैं. वे जनसभा को संबोधित करने के साथ ही भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे. (BJP core group meeting in Sirmaur) (code of conduct in himachal)

इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल (Meeting on ticket distribution in BJP) करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा. भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी. इसके बाद संभावित प्रत्याशियों के नाम पार्टी के संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा कम से कम 20 टिकटों को बदल सकती है. चूंकि आचार संहिता लगने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में कोर ग्रुप की मीटिंग अहम मानी जा रही है. (Amit Shah Visit Sirmaur)

भाजपा हर हाल में मिशन रिपीट को कामयाब (BJP Mission Repeat in Himachal) करना चाहती है. पीएम के दौरों से ये तो तय है कि भाजपा के स्टार प्रचारक और चुनावी नैया को खेने वाले नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा हैं. फिलहाल, शनिवार 15 अक्टूबर को सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. भाजपा इस रैली में हाटी समुदाय को दिए दर्जे को भी भुनाएगी. (Amit Shah Visit Himachal)

अमित शाह इस रैली के साथ-साथ कोर ग्रुप की बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति का फीडबैक लेंगे. साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अहम फैसला होगा. पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के अलावा संगठन महामंत्री पवन राणा, तीनों महामंत्रियों सहित पूर्व पार्टी अध्यक्षों में डॉक्टर राजीव बिंदल और सतपाल सिंह सत्ती समेत अन्य नेता शामिल होंगे. कोर ग्रुप के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी. ये भी संभव है कि इसके बाद सोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो. (Amit Shah in Himachal)

