शिमला: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय शीघ्र बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में अब निर्णायक लड़ाई के रूप में आने वाली 8 दिसंबर को छात्र हुंकार रैली (student hunkar rally on 8th december) करने जा रही है.



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा (ABVP State Minister, Vishal Verma) ने कहा कि मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय बनाने को लेकर (abvp demanding state university in mandi) विद्यार्थी परिषद का यह संघर्ष शिक्षा को सस्ती गुणवत्तापूर्ण व सर्वस्पर्शी बनाने का आंदोलन (ABVP Student Hunkar Rally In Mandi) है. यदि हम हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि शिमला, हिमाचल के एक कोने में स्थित है और प्रदेश की भौगौलिक परिस्थिति के अनुसार शिक्षा को सर्वस्पर्शी बनाने के लिए एक विश्वविद्यालय पर्याप्त नहीं है. सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अधिकतर वह विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं जो मध्यवर्गीय या निर्धन परिवारों से संबंध रखते हैं.



विशाल वर्मा ने कहा प्रदेश में एक ही सरकारी प्रदेश विश्वविद्यालय होने की वजह से उन विद्यार्थियों को अपने छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी शिमला जाना पड़ता है, जिस कारण बहुत से निर्धन परिवारों के छात्रों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सबंधन में 289 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं.

रूसा गाइड लाइन के मुताबिक एक विश्वविद्यालय के तहत 100 से अधिक कॉलेज नहीं होने चाहिए. इतनी अधिक संख्या में शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े होने की वजह से विश्वविद्यालय के ऊपर छात्रों की परीक्षाएं और परिणाम घोषित करने का अत्याधिक कार्यभार होने की वजह से अनेकों अनियमितताएं भी देखने को मिलती है.



वहीं, अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं में सीटों की बात करें तो सीमित सीटें होने की वजह से भी बहुत सारे छात्र शिमला में दाखिला नहीं ले पाते हैं, जिस कारण मजबूरी में छात्रों को या तो निजी विश्वविद्यालयों में भारी भरकम फीस देकर दाखिला लेना पड़ता है या फिर प्रदेश से बाहर पढ़ाई करने जाना पड़ता है. इस वजह से बहुत से निर्धन परिवारों के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते हैं.



उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है की क्लस्टर विश्वविद्यालय को प्रदेश विश्वविद्यालय के रूप में शीघ्र शुरू किया जाए. उन्होंने यह मांग भी कि की जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में विश्वविद्यालय को चलाने के लिए निर्धारित मानदंड और मानक, सुविधाएं व प्रावधान है उसी तरह से क्लस्टर विश्वविद्यालय में भी सभी तरह के नियम लागू किए जाएं.

इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए प्रदेश सरकार अलग से प्रति वर्ष बजट मुहैया की घोषणा भी करे. विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है की सरदार पटेल राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा को हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (Himachal Vidhan Sabha Winter Session) में एक्ट बना कर पास किया जाए. साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के लिए शीघ्र भूमि का चयन करते हुए शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्तियां भी जल्द से जल्द की जाए.



विशाल वर्मा ने कहा की मंडी में छात्र हुंकार रैली के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 10,000 विद्यार्थियों को लामबंद करते हुए मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर आने वाली 8 दिसंबर को विशाल छात्र आंदोलन (ABVP Student Hunkar Rally In Mandi) करने जा रही है.

